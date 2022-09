Elezioni politiche, lo sfogo di Volpe (Pd): "Abbiamo perso, punto". Il commento di Valiante

Dopo la sconfitta del Pd e del centrosinistra a livello nazionale e in tutti i collegi uninominali della provincia di Salerno, arriva un primo commento da parte degli esponenti dem.

A sfogarsi, sui social, è il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe: “Noi abbiamo perso. Punto! Abbiamo sbagliato strategia e alleanza. Ora bisogna avere il coraggio di ricostruire e parlare il linguaggio della verità. Ha vinto la Meloni e il Centro Destra. Hanno tutto il diritto di governare. Buon lavoro”.

È stata una campagna elettorale intensa e complessa, faticosa ma accompagnata dal calore, dalle motivazioni e dall’amicizia di tantissime persone che, in ogni luogo della nostra provincia, mi hanno assicurato incondizionato sostegno in un contesto complicato. Soddisfazione per il risultato personale, che condivido con tutti gli elettori, offuscata però da un dato finale non rispondente alle aspettative della coalizione del centro sinistra e del Partito Democratico. Le energie profuse in tutto il territorio non sono state vane perché confermiamo l’elezione alla Camera dell’amico Piero De Luca ed eleggiamo al Senato Susanna Camusso collocata nel listino al primo posto.Un risultato personale - e ringrazio anche i compagni di viaggio, Anna Petrone, Fulvio Bonavitacola, Luca Cascone, Paola Lanzara, Nunzio Senatore - che consegue al costante lavoro sul territorio e mi incoraggia a fare ancora di più per la nostra comunità. E' emersa chiara la richiesta di ascolto da parte degli amministratori e dei sindaci , delle comunità. Un grazie di cuore, inoltre, ai miei concittadini di Baronissi e ai tantissimi elettori di Salerno che mi hanno particolarmente sostenuto. Continuerò nel mio impegno.