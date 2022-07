L'annuncio di Tea Siano: "Salerno con Voi parteciperà attivamente alle elezioni politiche"

"Salerno con Voi prenderà parte attivamente alla campagna elettorale per il rinnovo, il 25 settembre, del Parlamento Italiano". Parola della consigliera comunale Tea Siano, che in un video pubblicato su facebook ha annunciato la decisione del gruppo di partecipare in maniera concreta alle prossime elezioni politiche.

Le elezioni

"Scendiamo in campo in coerenza con i principi ispiratori di un movimento che è stato fondato per porre gli interessi dei singoli e delle comunità al centro della propria azione politica" afferma Tea Siano, che aggiunge: "In una fase storica delicata – cruciale - per il futuro del Paese (che significa futuro per i nostri figli), crediamo che chiunque abbia responsabilità politiche ed istituzionali abbia il dovere di apportare il proprio fattivo contributo alla maturazione del migliore messaggio politico per l’Italia".