Pontecagnano Faiano, quattro new entry in consiglio comunale

Sono quattro le new entry che siederanno nel nuovo consiglio comunale di Pontecagnano Faiano. Due dei quattro volti nuovi sono stati eletti in maggioranza, mentre gli altri faranno parte della minoranza.

Le new entry

In maggioranza, forte delle 619 preferenze ottenute nella lista "Ora, Noi", entra Vittorio Marino. Insieme a lui Christian Di Chiara, unico eletto di "Campania Libera" con 250 preferenze. All'opposizione fanno il loro ingresso Marco Vecchione, campione di preferenze nella lista "Movimento Libero" (368 in tutto). In minoranza siederà anche Mariella Dell'Angelo, prima eletta di "Città Pubblica" (242 preferenze in tutto). Sempre all'opposizione, rientra dopo un decennio Donato Pierro, primo eletto di "Legàti a Pontecagnano Faiano" con 375 preferenze.