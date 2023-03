Elezioni a Pontecagnano, Azione appoggia Lanzara: "Necessaria la continuità"

"Abbiamo deciso di accompagnare il sindaco Lanzara per dare continuità all'attività ed ai progetti già partiti in questi cinque anni". Con queste parole il segretario cittadino di Azione, Alfredo Gentile, ha annunciato l'appoggio del partito di Calenda alla candidatura del sindaco uscente, Giuseppe Lanzara, alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Il centrosinistra, dunque, si allarga anche ad un pezzo del terzo polo (Italia Viva non presenterà il simbolo).

L'accordo

"Abbiamo incontrato i candidati" ha spiegato Gentile. "Ci siamo confrontati con loro - ha aggiunto - ed abbiamo deciso di accordare il nostro appoggio al sindaco Lanzara per portare avanti i progetti già in essere e che Pontecagnano Faiano sta aspettando da troppo tempo. Penso al Puc, al masterplan per la litoranea, all'aeroporto ed alla metropolitana. Siamo il partito del fare e non ce la siamo sentita di ripartire da zero. La nostra maturità ci ha portato a privilegiare la continuità. Non si può iniziare sempre da capo". Presente anche il segretario provinciale, Gigi Casciello: "A Pontecagnano Faiano se ci fossero state le condizioni per una calizione di centro avremmo perseguito quella strada. Ci siamo confrontati con Bisogno e Lanzara ed abbiamo verificato che, in quanto partito della concretezza, la proposta politica di Lanzara era la più convincente. C'è qualcosa da migliorare, sicuramente, e siamo convinti di poter dare il nostro contributo. Non è il momento di avventure. Dall'altra parte c'è una destra con un candidato che viene storicamente dalla sinistra. Sui territori accade e non mi scandalizza niente. Italia Viva? Condividiamo un progetto comune a livello nazionale ed in molte realtà locali. A Pontecagnano non è stato possibile". "Pontecagnano Faiano - ha concluso il sindaco Lanzara - rappresenta un laboratorio politico dove sono stati messi da parte populismo e radicalismo. Lavoriamo con pragmatismo mettendo al centro l'interesse comune e provando a vincere le grandi sfide identitarie della città, Puc e litoranea su tutte".