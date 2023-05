Elezioni a Pontecagnano Faiano, tutti gli eletti in consiglio comunale

Si sono chiuse le operazioni di scrutinio delle schede elettorali a Pontecagnano Faiano.

Le liste

La coalizione di Giuseppe Lanzara, riconfermato sindaco con il 58,48% dei voti, ha ottenuto il 60,43% delle preferenze. Al primo posto nello schieramento di centrosinistra il Pd con 2323 voti. A seguire Energie (2053), Sveglia (1139), Ora, Noi (1052), Campania Libera (901) e Psi (746). Fuori dalla ripartizione dei seggi Azione (465), Alleanza per Pontecagnano Faiano (156) e Movimento Legalità e Trasparenza (31). Nello schieramento di Giuseppe Bisogno, fermatosi al 39,37% (pari a 5924 voti) la prima lista è Forza Italia con 1351 voti. A seguire Movimento Libero (1062), Città Pubblica (800), Fdi (784), Legàti a Pontecagnano Faiano (746). Fuori dal consiglio Amare (684) e Noi Moderati-Nuovo Psi (170). Non entra in consiglio neanche il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, che si è fermato al 2,15%.

I consiglieri eletti

Questi i consiglieri eletti in maggioranza: Francesco Fusco, Beniamino Castelluccio, Gerarda Sica (Pd); Gaetano Nappo, Antonio Avallone, Raffaele Sica (Energie); Dario Vaccaro (Sveglia); Vittorio Marino (Ora, Noi); Christian Di Chiara (Campania Libera); Arturo Giglio (Psi). In minoranza, invece, sono stati eletti: Giuseppe Bisogno (candidato sindaco); Gianfranco Ferro (Forza Italia); Marco Vecchione (Movimento Libero); Mariella Dell'Angelo (Città Pubblica); Raffaele Silvestri (Fdi); Donato Pierro (Legàti a Pontecagnano Faiano).