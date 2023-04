Elezioni a Pontecagnano Faiano, Francesco Giugliano (Azione) si candida e punta sulla sicurezza

”Sono dell’idea che la mia vita appartiene alla comunità e, fin quando vivrò, sarà un mio privilegio fare per essa tutto quello che mi è possibile”. Parola del dott. Francesco Giugliano, classe 1987, laurea magistrale in Scienze Politiche e Sottufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri, candidato al consiglio comunale di Pontecagnano Faiano nella lista di "Azione" in quota Popolari e Moderati, facente parte della coalizione di centrosinistra a supporto della ricandidatura a sindaco di Giuseppe Lanzara (Pd). Il dott. Giugliano ha scelto Salernotoday per annunciare ufficialmente la sua candidatura e spiegare i motivi di questa scelta.

Cosa l’ha spinta a candidarsi al consiglio comunale della sua città?

"Rispondo al quesito partendo da una frase che mi sta molto a cuore: “sono dell’idea che la mia vita appartiene alla comunità e, fin quando vivrò, sarà un mio privilegio fare per essa tutto quello che mi è possibile”. Ho ricevuto la proposta per la mia candidatura da persone di cui ho piena stima e fiducia, che hanno visto in me qualcosa di bello che può essere utile per gli altri. Chi mi conosce sa bene che sono una persona predisposta al dialogo, all’ascolto continuo e che ama stare tra la gente. Queste per me sono condizioni imprescindibili per chi fa politica ed ha il desiderio di impegnarsi per la comunità al fine di migliorare, con il proprio contributo, il vivere quotidiano della città e dei propri concittadini. Ciò rappresenta l’obiettivo della mia candidatura, ovvero, mettere la mia persona a disposizione della città di Pontecagnano Faiano e poter fare qualcosa in più che vada a vantaggio di tutte le persone che vivono e amano la nostra comunità cittadina".

Perché ha scelto la lista Azione a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Lanzara?

"La mia candidatura al consiglio comunale di Pontecagnano Faiano è stata fortemente voluta dal gruppo dei Popolari e Moderati di Salerno che, anche nel capoluogo ha sostenuto la coalizione di centro-sinistra alle scorse amministrative. Pertanto, in un’ottica di collaborazione e continuità, anche a Pontecagnano Faiano si è deciso di sostenere il candidato sindaco Giuseppe Lanzara, attraverso la lista di Azione. Ciò al fine di dare corso ai progetti di questa amministrazione, importanti per il progresso della nostra città. Per quanto mi riguarda è un piacere sostenere il Dott. Giuseppe Lanzara, una persona umile, capace, pragmatica, sempre predisposta all’ascolto, un sindaco

per la gente e tra la gente. Oggi non è semplice amministrare una città. La società, in generale, è in continua evoluzione e, tale processo, genera conseguenze positive e negative. Le persone e, in modo particolare i giovani, hanno fame d’ascolto, sentono il bisogno di sentirsi valorizzati in un’epoca, non dimentichiamo, che è ancora segnata dalle problematiche socio/economiche della pandemia. È stato fatto tanto, ma c’è ancora tanto da fare e credo che lui sia la persona giusta".

Quali temi pensa di affrontare in campagna elettorale?

"Sicuramente uno dei temi più importanti è la sicurezza cittadina. La sicurezza è un argomento dominante nella vita quotidiana delle persone ed è oggetto di

grande attenzione. Pontecagnano Faiano è una città di circa 27.000 abitanti con un ampio territorio caratterizzato da una serie di aree sensibili dove, purtroppo,

i reati predatori possono rappresentare la massima espressione della microcriminalità. Negli ultimi mesi, per esempio, Pontecagnano Faiano è stata interessata da un’escalation di furti in abitazione che ha preoccupato, in modo particolare, chi vive nelle zone di periferia e da una serie di furti di autovetture avvenuti anche in pieno centro. Tali episodi tendono, in generale, a rafforzare il clima e la percezione di insicurezza nelle città. Per evitare queste spiacevoli situazioni è importante che vi sia in primis una fattiva collaborazione tra le istituzioni presenti sul territorio e poi l’attuazione di politiche di prevenzione con l’obiettivo di garantire serenità e tranquillità alla popolazione. Preciso che la prevenzione dei reati non si attua esclusivamente attraverso il controllo ed il monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine, ma anche attraverso

il recupero delle aree urbane da parte delle amministrazioni locali. Purtroppo il disordine urbano e la criminalità sono fattori strettamente connessi tra loro.

Un’idea potrebbe essere introdurre un programma di prevenzione del crimine attraverso il design urbano. Mi piace riprendere quest’idea nata negli Stati

Uniti dall’architetto e urbanista Oscar Newman e diffusa po' in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di porre in essere una serie di azioni/programmi in grado

di ordinare, riqualificare e rendere vivibili aree e/o quartieri al fine di ricreare quel senso di coesione sociale, di appartenenza alla comunità cittadina e di

identificazione con il territorio in cui non solo si abita, ma si vive ogni giorno. Altri temi da non sottovalutare, riguardano sicuramente l’Agricoltura, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile. Sul nostro territorio sono presenti numerose e importanti aziende agroalimentari che rappresentano un vanto per la nostra comunità. È importante promuovere una serie di azioni, di concerto con le associazioni di settore, al fine di valorizzare e pubblicizzare le produzioni di origine locale a livello nazionale ed europeo.

Un richiamo importante, infine, meritano le politiche giovanili. I ragazzi rappresentano il fulcro, il futuro ed una risorsa preziosa per le nostre comunità e, pertanto, meritano un’attenzione particolare da parte dell’amministrazione. Un problema serio che oggi molti ragazzi si ritrovano ad affrontare è sicuramente quello del lavoro e della formazione. Sempre in un’ottica di collaborazione, le istituzioni hanno il dovere di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Mi riferisco a laboratori e stage per i nostri

giovani con la possibilità per i nostri ragazzi con la possibilità per loro di “andare a bottega” presso le attività che più caratterizzano le vocazioni produttive e artigianali del nostro territorio. Una formazione sul campo con effetti a lungo termine al fine di scongiurare la scomparsa di arti e mestieri cosiddetti tradizionali".

È alla sua prima esperienza da candidato al consiglio comunale. Che sensazione/emozione prova?

"Sicuramente è emozionante. Sono sceso in campo per la mia città e per i miei concittadini. Questa esperienza mi darà la possibilità di confrontarmi con altre persone e sarà sicuramente una grande opportunità di crescita personale. Infine, colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a tutti i candidati. Buona

campagna elettorale".