"Questa candidatura sancisce la mia passione ed il mio decennale impegno sociale è volta a valorizzare i giovani e la loro importanza sul territorio". Parola di Giovanni Morra, segretario del Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano e candidato alle elezioni amministrative nella lista Movimento Libero a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Bisogno.

La candidatura

"Oggi - spiega Morra - sposo il progetto politico di Giuseppe Bisogno perchè ho avuto modo di confrontarmi con lui svariate volte e ci siamo trovati spesso ad essere d'accordo sui varie tematiche, soprattutto quella che mi sta più a cuore: i giovani. Lui è un uomo che comprende davvero questa parola e non la usa solo come slogan, perché vive con i giovani anche se non sembra e ho imparato a constatarlo, un imprenditore che nonostante le difficoltà non ha mai mollato la presa sulla sua azienda e questo mi ha ispirato sicurezza". Su Movimento Libero, invece, Morra precisa: "Ho visto nascere questo progetto 7 anni fa, per le idee, l'impegno quotidiano e il senso di appartenenza. Veniamo dalle strade, dalle piazze, dalle associazioni e abbiamo un solo grande interesse: Pontecagnano Faiano. Comprendiamo e conosciamo a pieno le problematiche dei cittadini, i punti di forza e i punti di debolezza della nostra città e oggi dopo anni di esperienza acquisita sul campo tra sociale e politica, siamo pronti con la squadra di Movimento Libero a governare i processi della nostra città di fianco a Giuseppe Bisogno".