Elezioni a Pontecagnano Faiano: Lanzara pronto al bis, civici e destra cercano l'intesa

Movimenti politici in corso a Pontecagnano Faiano in vista delle elezioni comunali della prossima primavere. Se da un lato il sindaco uscente Giuseppe Lanzara è pronto a ripresentarsi alla città forte del sostegno del centrosinistra guidato dal Pd e dell’appoggio del deputato Piero De Luca, dall’altro lato è in corso un dialogo da i partiti del centrodestra e il mondo civico.

L’accordo che ancora non c’è

Nell’area dell’opposizione, infatti, sta prevalendo l’idea che soltanto con l’unione di tutte le forze e con un candidato sindaco senza tessera di partito in tasca si possa tentare di andare al ballottaggio. Diversamente, il fronte si spaccherebbe e salirebbero le possibilità che Lanzara possa vincere già al primo turno. Le riunioni di susseguono ma, almeno finora, l’accordo programmatico e politico tra centrodestra e liste civiche non è stato ancora sancito. Insomma, solita fumata nera. Tra i nodi da sciogliere la presentazione dei simboli di partito: per favorire l’intesa - ragionano alcuni - si potrebbe replicare quanto già accaduto in altre occasioni (vedi le ultime comunali di Nocera Inferiore) dove i partiti (ad esempio Fratelli d'Italia) si sono presentati agli elettori con simboli civici ma con richiami alla propria storia e cultura politica.