Pontecagnano Faiano, Citro sostiene il Terzo Polo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il forte astensionismo è il risultato di un sistema elettorale che ha allontanato gli elettori e ha prodotto un disinteresse alla partecipazione attiva della vita politica! Lavorare per il territorio significa anche provare a riavvicinare i cittadini alla politica. Non possiamo restare a guardare! Sarebbe stato facile scegliere partiti sull’onda del consenso o del potere, ma scelgo di sostenere il progetto politico che rappresenta un'alternativa ad un bipolarismo caratterizzato ormai da una supremazia dei partiti più estremisti. È necessaria un area politica moderata per alimentare un sano dibattito politico e rafforzare la democrazia.

Ed è per questo che darò il mio contributo alla costruzione di un area centrista, liberale, popolare, riformista con l’obiettivo di intensificare un ascolto attivo tra la gente e rafforzare un confronto costruttivo con le altre forze politiche.

Il mio sostegno elettorale sarà a favore del #terzopolo #calenda #reneweurope

Adolfo Citro

Consigliere Comunale

Pontecagnano Faiano (SA)