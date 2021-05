Elezioni comunali 2021, prima uscita pubblica del sindaco Napoli con il movimento "Salerno Sociale"

Prima uscita elettorale da (ri)candidato sindaco della città di Salerno per Vincenzo Napoli. L’appuntamento è per domani (venerdì 7 maggio), alle ore 12, presso la sede di “Salerno Sociale” (via Orofino 49-55), il nuovo movimento di idee che nasce dalle esperienze maturate nel terzo settore e da una rete di professionalità salernitane che hanno nell’associazionismo il loro storico punto di riferimento.

L'incontro

Alla presentazione del programma elettorale, a fare gli onori di casa, sarà l’Avvocato Tea Luigia Siano, la quale sarà la capolista del movimento. Già numerosissime le adesioni al nuovo progetto di “Salerno Sociale”, destinato a rappresentare la vera novità nel panorama politico salernitano in occasione delle prossime elezioni comunali.