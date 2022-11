Provincia, oggi si vota per il nuovo presidente: è sfida Alfano-Alfieri

Si vota oggi (domenica 20 novembre), dalle 8 alle 20, per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Salerno: dopo una breve, e strana, campagna elettorale, ancora una volta condotta solo tra sindaci e consiglieri comunale, è il giorno della scelta tra il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri e quello di San Cipriano Picentino Sonia Alfano (prima donna candidata alla presidenza di Palazzo Sant'Agostino).

La sfida politica

Due candidature ben definite per l’appartenenza politica: il primo, Alfieri, da sempre, esponente del Partito Democratico; la seconda, Alfano, da sempre, con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il rapporto di forza, stando alle appartenenze dei singoli sindaci e consiglieri comunali, non sembra creare difficoltà per un facile pronostico che porta alla vittoria di Alfieri e del centro sinistra ma, ed è questa la vera questione, anche le dimensioni del successo elettorale del Sindaco di Capaccio sono oggetto di mille attenzioni. C’è da verificare quanto la classe dirigente del Pd, sindaci e consiglieri soprattutto, dopo la debacle elettorale dello scorso 25 Settembre, siano disposti a restare allineati con le posizioni non solo del Partito Democratico ma anche del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Dall’altra parte bisognerà capire la forza attrattiva di Fratelli d’Italia, oggi prima forza di Governo a livello nazionale, nei confronti dei territori.