Elezioni 2021, Priscilla Salerno: "Non voglio creare problemi ma parlare di giovani e violenza sulle donne"

L'attrice hard ed imprenditrice stoppa le polemiche sulla sua candidatura al consiglio comunale con il Nuovo Psi: "Non sono la politica politicante. Non imbroglio, non rubo, faccio cose serie"

“Voglio dare un contributo alla mia città. Ringrazio i socialisti liberali che intendono darmi una possibilità. Spero di non creare problemi a nessuno”. Lo dichiara l’attrice hard ed imprenditrice Priscilla Salerno che sarà in campo, in quota socialista, nella lista Nuovo Psi-Udc-Forza Italia.

La posizione dell’attrice

Sabrina Salerno rilancia la sua sfida: “Capisco le perplessità, ci sono abituata. Le supererò con il lavoro ed a tutti chiederò di misurasi sulle idee. Mi spiace, però, leggere della solita ipocrisia e di falsità, mi spiace leggere ricostruzioni fantasiose. Da quando ho manifestato la mia volontà di essere in campo ho ricevuto - dice - diverse proposte. Non ho incontrato nessuno, non ho visto nessun candidato sindaco, ne ho cercato alcuno. E non temo di essere smentita. Ho semplicemente ascoltato chi chiamava poi ho deciso.In coerenza con le mie battaglie ho scelto il centrodestra moderato. E chi banalizza mente. Accetto tutte le considerazioni, mi abituo alla ipocrisia galoppante, ma non mi farò mai accostare alla politica cialtrona che - sottolinea - cambia casacca e che elemosina incarichi. Sono una persona di parola, arrivo alla politica per passione e non perché cerco un lavoro. Non ne ho bisogno. Non rubo, non imbroglio, non mento. Ho idee da sviluppare, battaglie che testimoniano il mio impegno. Da anni. A tutti dico di parlare delle cose da fare. Da subito e senza inutili polemiche”A tutti chiedo di parlare dei rischi del web, delle opportunità per i giovani e della carenza di infrastrutture digitali, di violenza sulle donne e grandi eventi.Al centrodestra chiedo, dunque, di aprirsi e di non alzare barricate. A Michele Sarno di essere il garante di questa mia passione che non deve sconvolgere nessuno” conclude Salerno.