Comunali 2021, Antonio Cammarota presenta il "Progetto Salerno"

Mercoledì, 23 settembre 2021, alle ore 11.00, nella sede dell’associazione La Nostra Libertà, nel pieno rispetto delle regole pandemiche, si terrà una conferenza stampa del candidato sindaco avv. Antonio Cammarota, per illustrare le linee programmatiche del Progetto Salerno.

Il Progetto Salerno parte da lontano e affonda le proprie radici in 15 anni di partecipazione tra la gente e nelle istituzioni, 15 anni nel corso dei quali sono scaturite tutte le iniziative, presentate nelle istituzioni, che verranno proposte per l’amministrazione della città di Salerno per il prossimo quinquennio.