Coalizione di centrosinistra, tutti uniti per Franco Alfieri alla presidenza della Provincia

Uniti a sostegno di Franco Alfieri alla presidenza della Provincia di Salerno, l'onorevole Piero De Luca, il presidente uscente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il coordinatore provinciale di Italia Viva Anna Rosà Sessa, e il segretario del Psi Enzo Maraio. Stamattina, presso la sede del Pd, è stata presentata la candidatura di Alfieri, sindaco di Capaccio-Paestum, per la coalizione di centrosinistra, di cui fa parte anche il gruppo moderato guidato dall’onorevole Corrado Matera.

Parla De Luca

"Dopo anni di risanamento di questo Ente, grazie al lavoro di Giuseppe Canfora prima e Michele Strianese poi, con importanti risultati raggiunti, siamo pronti a dare ulteriore slancio all'azione amministrativa provinciale in settori decisivi, dalla scuola, alla viabilità, all'ambiente, utilizzando tutte le risorse regionali e nazionali a disposizione, in particolare quelle del Pnrr. - ha osservato Piero De Luca - Con la guida di Franco, daremo anche voce alle battaglie che ci vedranno in prima linea per rilanciare il Mezzogiorno ed evitare tagli di fondi indispensabili per il suo sviluppo. Avanti, insieme!".