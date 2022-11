Elezioni Provincia di Salerno: Franco Alfieri è il nuovo presidente

I dati ormai quasi definitivi sulle elezioni provinciali confermano le previsioni della vigilia: Franco Alfieri (Pd) è il nuovo presidente della Provincia di Salerno. Netta l'affermazione del sindaco di Capaccio Paestum (circa il 70% per i voti ponderati) in tutte le fasce in cui sono stati divisi i comuni della provincia di Salerno. La sua avversaria Sonia Alfano (FdI) ha ottenuto circa il 30%. Al Comune di Salerno, Alfieri ha ottenuto 20 voti (la maggioranza ne conta 22), mentre Sonia Alfano ne ha presi 7: risulta 1 astenuto e 1 scheda bianca.

Le reazioni

Il primo a congratularsi con Alfieri è stato il primo cittadino di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara: "Auguriamo a lui tutto il meglio, certi che, con la sua serietà e la concretezza che da sempre lo contraddistinguono, saprà sostenere e condividere gli interessi di un territorio tanto vasto come quello del salernitano. Buon lavoro Presidente!".