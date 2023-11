Elezioni provinciali 2023, la lista di Fratelli d'Italia: Iannone orgoglioso

E' stata consegnata stamattina alle ore 9, alla presenza del Responsabile Provinciale degli Enti Locali, Italo Cirielli, del Capogruppo in Consiglio Provinciale, Carmine Amato, e del consigliere comunale di Fisciano, Nicola Prudente, la lista di Fratelli d’Italia per le elezioni del Consiglio Provinciale che si terranno il prossimo 20 Dicembre. “Come è ormai consuetudine in ogni competizione elettorale, siamo i primi a consegnare le liste – sostiene Italo Cirielli - Questo a dimostrazione della trasparenza del nostro agire. La lista è composta da 16 persone, 9 uomini e 7 donne, professionisti e imprenditori affermati sul territorio salernitano e non solo. Nel comporre l’elenco, abbiamo deciso di utilizzare come criterio quello territoriale, per dare il giusto spazio a quasi tutte le aree della provincia di Salerno”. “Il nostro augurio – prosegue Cirielli - alle ultime elezioni provinciali, quelle del presidente di quasi due anni fa, era che finalmente il voto fosse stato di nuovo dei cittadini. Invece, nel mentre il governo si sta accingendo a presentare la nuova riforma della provincia, il PD salernitano, a conferma della propria malafede, nonostante in pubblico rivendichi la volontà di ridare il voto ai cittadini, con l’aggravante di essere stati loro gli autori di questo furto, ha scelto di convocare le elezioni il primo giorno utile, un mercoledì di fine dicembre, nella speranza di rinviare il più possibile la sentenza dei cittadini del nostro territorio. Sono convinto che il governo Meloni gli riserverà una brutta sorpresa e che, anche in queste elezioni-farsa, gli amministratori della provincia di Salerno, con un sussulto di orgoglio, manderanno un chiaro segnale nelle urne", ha concluso. “Fratelli d’Italia è stata la prima lista ad essere presentata per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Grazie ai 16 candidati che hanno scelto di rappresentare il Partito", incalza, con orgoglio, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio della Provincia di Salerno.

La lista

"Grazie a tutti i Dirigenti che hanno lavorato con umiltà, solerzia e sacrificio per essere subito pronti. Si tratta di un’elezione che per colpa della psichiatrica Legge Delrio espropria i cittadini dal voto ma in Parlamento stiamo lavorando per restituire al Popolo la parola che gli spetta. È ridicolo che il Presidente Alfieri abbia convocato le elezioni fissandole ad un mercoledì prenatalizio pur avendo i 90 giorni di tempo che la Delrio consente dalla scadenza degli organi. Evidentemente ha paura di perdere poltrone di comodo che non servono assolutamente a portare risultati ai cittadini. Valeva la pena di essere seri ma questo dice che sono per il ritorno al voto vero solo a chiacchiere. Ad Alfieri e al PD interessa avere solo una Provincia da usare come comitato elettorale del proprio partito. Oppongono ragioni di costituzionalità sulla terminazione anticipata dei mandati quando proprio loro non si sono preoccupati dell’incostituzionalità di togliere il voto ai cittadini. Siamo certi che lo sfratto è solo rimandato di qualche mese”, chiude Iannone.