Elezioni provinciali a Salerno: i vertici Pd e Piero De Luca incontrano i candidati

In vista delle elezioni provinciali di mercoledì 20 dicembre, è in programma per domani (lunedì 18 dicembre), alle ore 12.30, il segretario provinciale del Pd Vincenzo Luciano ha convocato un incontro presso la sede provinciale in via Manzo a Salerno.

I partecipanti

Luciano, insieme al presidente della Provincia Francesco Alfieri e all’onorevole Piero De Luca, incontreranno i candidati Pd per discutere delle questioni che “maggiormente interessano il territorio provinciale e la sua comunità e dei programmi che il partito promuoverà in continuità con l’azione amministrativa del presidente Alfieri”.