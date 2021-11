Elezioni provinciali 2021, centrosinistra e centrodestra preparano le liste: i primi nomi

Centrosinistra e centrodestra al lavoro in vista della scadenza del termine per la presentazione delle liste per le elezioni provinciali. La data da cerchiare in rosso è quella del 28 novembre. Nel Partito Democratico certe le candidature di Luca Cerretani, Carmelo Stanziola, Martino D’Onofrio, Giovanni Guzzo. Molto probabili quelle di Francesco Morra, Antonio Rocco mentre non ci sarà quasi sicuramente il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli come anche quello di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano. Per il Psi si punta sul nome del sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola, mentre alla lista dei Moderati e Popolari stanno lavorando il Consigliere Regionale Corrado Matera e l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano. La novità riguarda la lista di Campania Libera, che fino a qualche giorno fa sembrava in bilico: al lavoro Nello Fiore per la formazione della compagine civica, tra i nomi il consigliere provinciale uscente Felice Santoro.

Il centrodestra

Nessuna decisione ufficiale e, con ogni probabilità, nella serata di mercoledì prossimo al termine dell’ennesima riunione tra i vertici provinciali di Forza Italia, Lega ed Udc, verrà fuori la lista che sarà presentata per le prossime elezioni provinciali del 18 Dicembre. In corsa, al momento, ci sono alcuni nomi tra cui i tre consiglieri provinciali uscenti: Ernesto Sica, oramai in quota Udc dopo aver abbandonato Italia Viva, Dante Santoro, consigliere comunale riconfermato della Lega a Salerno e Giuseppe Ruberto, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Sant’Agostino. Ci sono, poi, altri nomi che girano in questi giorni come quello della consigliera comunale di Pagani Anna Rosa Sessa, Maria De Caro di Baronissi, forse un consigliere comunale di maggioranza del Comune di Battipaglia.

Fratelli d’Italia, invece, presenterà una propria lista: in pole position, il consigliere provinciale uscente Sonia Alfano; tra i nomi che circolano quello del sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, del consigliere comunale di Nocera Superiore Carmine Amato; vi saranno sicuramente un esponente delle amministrazioni comunali di Campagna e Scafati; un rappresentante del gruppo consiliare di minoranza di Bellizzi; in bilico la decisione di puntare su uno dei due consiglieri comunali: Michele Sarno e Mimmo Ventura.