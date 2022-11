Elezioni provinciali, manca una settimana al voto: Alfano e Alfieri a caccia dei voti

Manca una settimana all’appuntamento con il voto per le elezioni provinciali, in programma domenica 20 novembre, all’interno dei saloni di Palazzo Sant’Agostino a Salerno. Urne aperte dalle 8 alle 20 per tutti i sindaci ed i consiglieri comunali della provincia di Salerno chiamati a scegliere il successore di Michele Strianese, presidente in carica dal 2018.

La sfida

In corsa ci sono Franco Alfieri, sindaco del Comune di Capaccio, esponente del Partito Democratico e Sonia Alfano, prima donna candidata alla presidenza della Provincia, primo cittadino di San Cipriano Picentino e dirigente di Fratelli d’Italia. Si voterà solo per il presidente, mentre il consiglio provinciale resterà identico a quello eletto lo scorso dicembre.