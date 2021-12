Elezioni provinciali 2021: Salerno resta senza consigliere, ecco tutte le new entry

Sono stati proclamati, la scorsa notte, i sedici nuovi consiglieri della Provincia di Salerno. La maggioranza dei seggi (12 su 16) è stata conquistata dai partiti di centrosinistra, mentre i restanti quattro dal centrodestra.

Il caso Salerno

A sorpresa è il capoluogo a restare senza un consigliere provinciale. L’unico candidato espressione della maggioranza di centrosinistra del sindaco Vincenzo Napoli, ossia Felice Santoro, infatti è rimasto fuori da Palazzo Sant’Agostino nonostante i 2754 voti ponderati ottenuti. Un vero e proprio caso politico che provocherà sicuramente dei mal di pancia a Palazzo di Città.

Le new entry

Nel Pd sono stati eletti per la prima volta i sindaci di Pellezzano Francesco Morra e di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio. Il commento di Morra: “La soddisfazione di un risultato importante è tanta, mi rigenera perfino da ogni stanchezza. Con ???? voti ponderati, mi posiziono come secondo degli eletti all'interno della lista del Partito Democratico, tra i candidati al Consiglio Provinciale. È una responsabilità che mi lusinga, per la quale ringrazio il gruppo dirigente del Partito e tutti gli amministratori che mi hanno onorato della loro preferenza.Da tempo le Province vivono una fase di crisi per una riforma, avviata e mai portata a termine: pochi fondi ma tante competenze, a cominciare dall’ambiente, alla manutenzione delle strade per finire a quella delle scuole. C'è tanto da fare e spero di poter dare il mio contributo al Presidente della Provincia Michele Strianese che è stato sempre vicino alle nostre comunità.Ringrazio la mia comunità di Pellezzano e l'intero territorio della Valle dell'Irno come ogni singolo Comune della Provincia di Salerno. Ogni mio sforzo sarà profuso in una cinghia di trasmissione tra il mio territorio di riferimento e la Provincia: sarà una preziosa occasione per rappresentare le istanze del territorio in Provincia e, viceversa, portare le istanze e le bellezze della nostra meravigliosa Provincia.Proverò a onorare il mio ruolo non come "un comune giro di stagione", citando un'espressione dello scrittore Cesare Pavese, ma come un'opportunità per contribuire a risolvere le criticità della Valle dell'Irno e di tutto il territorio provinciale. Grazie al sostegno di tantissimi amministratori, sindaci e consiglieri comunali della Provincia di Salerno che hanno scritto il mio nome, riponendo in me fiducia ed aspettative. Il vostro sostegno è stato e mi sarà prezioso”.Gli fa eco D’Onofrio: “L'elezione in Consiglio Provinciale mi riempie d'orgoglio. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e che mi hanno permesso di ottenere 3756 voti. L'ingresso in Consiglio Provinciale rappresenta un riconoscimento per il grande lavoro che io e la mia squadra stiamo svolgendo sul territorio di Montecorvino Rovella. Metterò tutto il mio impegno nel portare avanti i valori e gli obiettivi che hanno contraddistinto il mio percorso politico fin qui. Da oggi lavorerò ancor più senza sosta per portare all'attenzione degli organi sovracomunali le esigenze e le istanze delle Comunità che compongono la nostra bellissima Provincia”.

In Campania Libera i due nuovi consiglieri sono Rosario Danisi (Nocera Superiore) e Rosamilia Filomena (Eboli). Esulta il Pd ebolitano: “Siamo felici.Lo siamo perché si tratta di una preziosa opportunità di rappresentanza per le istanze del territorio ebolitano in Provincia . Lo siamo perché scegliendo e sostenendo una donna abbiamo dato ancora una volta un segnale concreto di orientare le nostre scelte in favore delle pari opportunità e del riequilibrio di genere nei luoghi delle istituzioni. Lo siamo perché siamo certi che Filomena Rosamilia onorerà il ruolo con l' impegno, la tenacia ed il cuore che mette in ogni sua singola azione. Congratulazioni e buon lavoro”. Per il Psi è stato eletto il sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola: “Un risultato che mi riempie di gioia e nel contempo di responsabilità dopo una sfida non affatto facile e con un risultato non scontato. Un successo in termini di consensi che è andato oltre ogni previsione, infatti sono stato il terzo candidato più votato di tutte le liste in competizione, il primo nella lista del Partito Socialista Italiano. Una vittoria per la Comunità di Montecorvino Pugliano di cui mi onoro di essere sindaco e per l’intero territorio provinciale a cui appartengo e per il quale sono pronto ad impegnarmi e a dedicare tutte le mie energie. Un’area vasta, quella della provincia di Salerno, caratterizzata da un’ampia estensione territoriale con 4.952 km quadrati e ben 158 comuni, in ognuno dei quali sono racchiuse non solo storia, tradizioni, bellezze, ma anche tante criticità da affrontare e possibilmente da risolvere. Sarò il rappresentante di tutti, piccole e grandi realtà. Grazie a tutti gli Amministratori e agli amici che hanno creduto in me!”.

Le altre new entry sono: Antonio Alfano (Provincia Territori); per la lista Uniti per la Provincia: Gerardo Palladino (Pagani), Vincenzo Clemente. Nel centrodestra è stato eletto per Fratelli d’Italia Luca Maranca (Scafati); nella lista di Forza Italia-Lega-Udc-Nuovo Psi Giuseppe Del Sorbo di Angri (in quota Lega).