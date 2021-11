Elezioni provinciali a Salerno: Strianese pronto a firmare il decreto

E’ in arrivo il decreto del presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese per la convocazione delle elezioni provinciali 2021. L’atto dovrebbe essere firmato lunedì 8 novembre, esattamente 40 giorni prima del voto in programma per il prossimo 18 dicembre.

Le date

La scadenza per la presentazione delle liste è fissata tra il 28 ed il 29 novembre con i partiti che dovranno raccogliere minimo 100 firme tra sindaci e consiglieri in carica in tutti e 158 i comuni della provincia di Salerno.