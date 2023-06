Elezioni provinciali, i cittadini tornano a votare. Mari (AVS): "Siamo già al lavoro per la nostra lista"

L’Alleanza Verdi Sinistra parteciperà con una propria lista alle elezioni provinciali quando la riforma istituzionale voluta dal Governo Meloni, che prevede di nuovo la partecipazione dei cittadini alle elezioni per il rinnovo del presidente e dei consiglieri della Provincia, entrerà in vigore. Lo annuncia il deputato salernitano di AVS Franco Mari: “Tra le riforme istituzionali avviate o annunciate dalla destra al governo ce n’è una sulla quale non abbiamo problemi ad annunciare la nostra disponibilità al dialogo. Ad alcune condizioni, prima tra tutte il rifiuto di qualsiasi scambio con l’Autonomia Differenziata, il ritorno all’elezione diretta dei Presidenti di Provincia e, soprattutto, dei Consigli Provinciali è un fatto positivo. La bozza su cui è stato avviato l’iter al Senato contiene più elementi condivisibili, non ultimo il sistema elettorale prescelto, che, al pari di quello in vigore prima della soppressione, ha il pregio di assegnare in seggi con il metodo proporzionale pur in presenza di una competizione di collegio, cioè su base territoriale.”

La lista in campo

“Le correzioni apportate, e da affinare ulteriormente - continua Mari - dovranno servire a correggere alcuni limiti di quello precedente, in primo luogo la possibilità che alcuni collegi non eleggessero alcun rappresentante. Ci sarà da discutere, ovviamente, sulle effettive competenze delle Province e sul bilanciamento dei poteri tra esecutivo ed assemblea elettiva. Anche alla luce dei limiti mostrati dall’elezione diretta in questi anni. Per quanto riguarda il nostro territorio, quindi, ci prepariamo ad affrontare al meglio questa opportunità, visto che il primo voto potrebbe esserci già nella primavera del 2024 in concomitanza con le elezioni europee. Alleanza Verdi e Sinistra sarà senz’altro una delle forze politiche che parteciperanno alla prossima competizione e per questo abbiamo avviato un programma di incontri e iniziative che ci porterà ad attraversare tutta la nostra provincia: dal Cilento alla metà di giugno fino all’Agro Nocerino Sarnese a fine settembre. Sono già molti gli amministratori locali, spesso eletti in liste civiche, che in queste settimane stanno manifestando interesse per il ruolo che AVS potrà avere nel prossimo Consiglio Provinciale".