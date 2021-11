Elezioni provinciali a Salerno, Fratelli d'Italia presenta per primo la lista: ecco i candidati

E’ stato Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, a presentare per primo, questa mattina, la lista in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale a Salerno. Ricordiamo che, dopo la riforma Delrio, potranno partecipare alle votazioni soltanto i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni facenti parte della provincia di Salerno. A depositare la documentazione il senatore e commissario regionale Antonio Iannone, il coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore e il consigliere comunale di Cava de' Tirreni (neo responsabile agli enti locali) Italo Cirielli .

I nomi

Fanno parte della lista di FdI: Sonia Alfano (sindaco di San Cipriano Picentino e consigliere provinciale uscente), Carmine Amato (consigliere a Nocera Superiore), Giancarlo Baselice (consigliere a San Valentino Torio), Alessia Carbone (consigliere ad Alfano), Vincenzo D’Amato (consigliere a Pagani), Modesto Del Mastro (consigliere a Serramezzana), Stefania Feola (consigliere a Campora), Luca Maria Maranca (consigliere a Scafati), Andrea Oliva (consigliere a San Marzano sul Sarno), Mariano Persico (consigliere a Sant’Egidio del Monte Albino), Antonello Manuel Rega (consigliere a Sarno), Mariangela Saggese (consigliere a Calvanico), Ersilia Senatore (consigliere a Nocera Inferiore), Monica Tramparulo (consigliere a Corbara), Domenico Ventura (consigliere a Salerno), Veronica Verderese (consigliere a Romagnano al Monte).