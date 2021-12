Elezioni provinciali 2021, eletti i 16 nuovi consiglieri: ecco i nomi

E’ terminato, nella notte, lo scrutinio delle schede per l'elezione dei nuovo Consiglio Provinciale di Salerno. Confermate le previsioni: il centrosinistra in netto vantaggio grazie alla folta pattuglia di amministratori locali sul territorio provinciale che lo ha portato ad eleggere 12 consiglieri; 4, invece, per il centrodestra.

Ecco tutti gli eletti:

PARTITO DEMOCRATICO

Francesco Morra

Martino D’Onofrio

Giovanni Guzzo

Luca Cerretani

Carmelo Stanziola

CAMPANIA LIBERA

Rosario Danisi

Rosamilia Filomena

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Alessandro Chiola

Pasquale Sorrentino

PROVINCIA DEI TERRITORI

Antonio Alfano

UNITI PER LA PROVINCIA

Gerardo Palladino

Vincenzo Clemente

FRATELLI D’ITALIA

Luca Maranca

Sonia Alfano

FORZA ITALIA-LEGA-UDC-N.PSI

Giuseppe Del Sorbo

Giuseppe Ruberto