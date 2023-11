Elezioni provinciali, rush finale per chiudere le liste: ecco i primi nomi

Movimenti in corso all’interno dei partiti in vista delle elezioni che porterano al rinnovo del consiglio provinciale di Salerno. Per l’ultima volta – alla luce della riforma del Governo Meloni che consentirà nuovamente ai cittadini di eleggere i propri rappresentati a Palazzo Sant’Agostino - si recheranno al voto il 20 dicembre sindaci e consiglieri comunali.

Il centrosinistra

Il presidente Franco Alfieri punta a riconfermare e rafforzare numericamente la sua maggioranza di centrosinistra. In casa Pd è ormai certa la riconferma di Luca Cerratani, dei sindaci di Pellezzano Francesco Morra, di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, del vice presidente Giovanni Guzzo; Carmelo Stanziola, invece, non sarà ricandidato perché pare certa per lui la vice presidenza del Parco del Cilento. Dal Comune di Salerno sembra ormai chiuso l’accordo in maggioranza attorno al nome di Antonio Fiore. Campania Libera, la lista dei deluchiani, vede in prima linea i consiglieri provinciali uscenti Rosario Danis e Filomena Rosamilia; spunta anche il nome di Giuseppe Arena (consigliere comunale a Nocera Inferiore). Il Psi di Enzo Maraio, invece, riparte dai consiglieri uscenti Alessandro Chiola (sindaco di Montecorvino Pugliano) e Pasquale Sorrentino (vice sindaco di San Giovanni a Piro). Per questo riguarda il Terzo Polo (Azione – Italia Viva), che in provincia di Salerno regge ancora nonostante la spaccatura a livello nazionale, tra i nomi dati in pole position ci sono il consigliere comunale di Salerno Corrado Naddeo e il consigliere comunale di Cava de’ Tirreni Federico De Filippis.

Il centrodestra

In casa Fratelli d’Italia si parte dalla ricandidatura dei consiglieri provinciali uscenti Carmine Amato e Giancarlo Baselice, mentre sembra prendere sempre più vota la discesa in campo del consigliere comunale salernitano Mimmo Ventura. Forza Italia vede in prima linea il consigliere uscente Giuseppe Ruberto, mentre da Scafati (che questa volta è targata azzurra) dovrebbe arrivare un nome indicato dalla maggioranza del sindaco Pasquale Aliberti: rumors parlano di Gennaro Avagnano o (in caso di quota rota) della vice sindaca Teresa Formisano; gli azzurri si riuniranno giovedì prossimo per chiudere la lista. La Lega, che farà una lista unica con Fi, punta alla riconferma del consigliere uscente Giuseppe Del Sorbo e, in questi giorni, sta lavorando all’individuazione di altri candidati.