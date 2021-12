Provincia di Salerno, lunedì l'ultima seduta del consiglio: ecco chi lascia e chi si ricandida

Per alcuni sarà un addio, per altri la speranza è che si tratti di un semplice arrivederci: lunedi in 6 dicembre, a Palazzo Sant’Agostino, è stata convocata la seduta del Consiglio Provinciale, l’ultima in programma prima delle elezioni in programma sabato 18 Dicembre. C’è chi, proprio lunedì, chiuderà la sua esperienza all’interno del Consiglio Provinciale: da Ernesto Sica ad Antonio Rescigno, da Dante Santoro a Vincenzo Servalli, tutti consiglieri in carica che hanno deciso, per diverse ragioni, di non ricandidarsi per il mandato 2021-2023.

I nomi ricandidati

Altri, invece, sono in corsa per una possibile rielezione come Sonia Alfano, Giovanni Guzzo, Giuseppe Ruberto, Felice Santoro, Luca Cerretani e Carmelo Stanziola. Con il centro sinistra e con il centro destra e con ambizioni ed obiettivi diversi: all’interno delle liste di maggioranza l’obiettivo, per molti, non è solo quello di essere eletto ma anche di ottenere un risultato importante per puntare al ruolo di vice presidente. Nel centro destra, invece, si tratta, ancora una volta, della conta interna tra gli amministratori locali e la loro appartenenza ai diversi partiti.