Elezioni provinciali: il candidato del centrodestra è Sonia Alfano

Si terrà sabato 5 novembre alle ore 17:30, presso il Salone Bottigliere della Provincia di Salerno, la presentazione del candidato del centrodestra alla Presidenza della Provincia di Salerno, Sonia Alfano. Presenti i coordinatori provinciali dei partiti della coalizione di centrodestra, i consiglieri Provinciali del centrodestra, i consiglieri regionali Nunzio Carpentieri ed Aurelio Tommasetti gli Onorevoli Attilio Pierro, Imma Vietri e Giuseppe Bicchielli, il Senatore Antonio Iannone, gli europarlamentari Lucia Vuolo e Fulvio Martusciello e il Viceministro degli Esteri On. Edmondo Cirielli.

Parla la candidata

"Ringrazio - ha detto il sindaco di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano - tutti i leader locali del centrodestra per il sostegno nei miei confronti. La nostra - ha ribadito il sindaco - è una coalizione che vuole mettere al centro il territorio e vuole affrontare le criticità di questa Provincia non con una logica sistemica, ma con serietà, impegno e programmazione. Siamo pronti a dare il massimo e a cercare di intercettare il voto di tutti quegli amministratori che non si riconoscono nel deluchismo e nella sua ristretta cerchia di potere", ha concluso la candidata.