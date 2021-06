Elezioni 2021, presentata la lista "Punto su Eboli" per Di Benedetto Sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una lista di donne e di uomini che hanno sposato il progetto con entusiasmo, portando un equilibrato carico di esperienza e intraprendenza. Una lista che, per sua composizione, si presenta come compagine pronta a fornire un contributo serio, maturo, concreto.Puntando su tematiche pregnanti come l’Urbanistica e le Opere pubbliche: maggiori infrastrutture e servizi alle periferie, riqualificazione del centro cittadino, miglioramento e messa in sicurezza dell’intero patrimonio comunale.

Puntando sul risanamento dei conti, ultimando l’ultima fase del piano di riequilibrio pluriennale, continuando il perseguimento di equità fiscale, pensando a forme di promozione, riduzione ed agevolazione in favore delle famiglie e delle imprese di imposte e tributi.



Puntando sullo sviluppo del territorio, da declinare sul piano economico e su quello culturale: una strategia di area vasta con Business Plan coinvolgenti le realtà della costa e della Piana del Sele, la realizzazione di infrastrutture per le attività agricole, l’ampliamento della possibilità di strutture ricettive come servizi alla Marina, l’impulso al turismo religioso recuperando le nostre millenarie tradizioni, la programmazione di percorsi storici. Puntando su una spiccata sensibilità ambientale, con proposte sostenibili, con attenzione al risparmio energetico, con tutela degli animali.



"Punto su Eboli - ha detto Marcello Manna, coordinatore di lista insieme ad Annarita Fulgione, Antonio Vitolo, Orazio Scarpa e Pasquale Cinolo - è composta da un gruppo di uomini e donne della nostra città, imprenditori, insegnanti, impiegati, operai, ex amministratori, gente piena di entusiasmo che rappresenta tutte le fasce sociali, persone che amano Eboli davvero e che credono nelle potenzialità di un paese che ha una cultura millenaria, una storia meravigliosa e tanta voglia di tornare ad essere fiore all’occhiello della provincia di Salerno".



"Quello di Punto su Eboli è un aspetto identitario molto importante. Un gruppo di persone che pur volendo programmare ed occuparsi di tutti i settori della pubblica amministrazione, punta particolarmente l’accento su alcuni comparti a me molto cari - ha dichiarato il candidato Sindaco Cosimo Pio Di Benedetto - sviluppo urbanistico, implementazione di servizi e infrastrutture, processo di equità fiscale, sicurezza e dell’attenzione verso le categorie fragili. Un lista che pone l’attenzione alle esigenze del centro cittadino e delle zone periferiche per una programmazione sempre più efficace che risponde alle esigenze della città. Dare corpo ad un impegno quasi totalizzante verso la propria comunità: questo è il valore aggiunto di questa lista".



Focus, incontri programmatici ed iniziative politiche, la lista Punto su Eboli è già a lavoro partendo dalle zone periferiche della nostra città. Con “SìAmoEboli” e “LiberaMente” continua nelle prossime settimane la presentazione delle liste che compongono la coalizione civica a sostegno della candidatura a Sindaco di Eboli di Cosimo Pio Di Benedetto.