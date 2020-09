Regionali 2020, plebiscito per De Luca in Campania: i risultati definitivi

Una vittoria schiacciante, al di sopra di ogni previsione, quella del Governatore uscente della Campania, Vincenzo De Luca. Riconfermato a pieni voti, infatti, il presidente: 69,49% le preferenze conquistate (mancano i voti di poco più di un centinaio di sezioni da elaborare ndr). Il suo sfidante del Centro Destra, Stefano Caldoro, invece, è stato sostenuto dal 17,98% degli elettori, mentre Valeria Ciarambino (M5S) dal 9,99%. Circa le minoranze, Giuliano Granato di Potere al Popolo ha ottenuto l'1,22% dei voti, Luca Saltalamacchia l'1,06%, Sergio Angrisano lo 0,16% e Giuseppe Cirillo lo 0,10% delle preferenze.

Ci aspettano mesi difficili e incombe il problema di decine di migliaia di lavoratori che perderanno la cassa integrazione: dobbiamo essere pronti con un programma di sostegno socio economico per loro e per il sistema delle imprese. Non abbiamo un minuto da perdere e già domani mattina siamo impegnati in due prime riunioni: una con i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, l'altra con le organizzazioni agricole per cominciare a lavorare all'impostazione del nuovo programma di sviluppo rurale.