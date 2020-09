Elezioni 2020, Giorgia Meloni arriva a Cava de' Tirreni e Pagani

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni arriva venerdì 11 settembre in provincia di Salerno per le elezioni amministrative e regionali. Due le tappe previste: alle 9:45 sarà a Pagani - probabilmente farà una passeggiata al mercato ortofrutticolo - per sostenere la candidatura a sindaco dell’imprenditrice Enza Fezza ed incontrare i candidati al consiglio comunale del partito. Successivamente, alle 11.30, si sposterà a Cava de’ Tirreni per un comizio in Piazza Duomo per supportare gli aspiranti consiglieri comunali di Fratelli d'italia e la candidatura a sindaco di Marcello Murolo.

La sfida delle Regionali

I due incontri saranno anche l’occasione per dare la carica ai nove candidati consiglieri regionali nel collegio di Salerno (Imma Vietri, Nunzio Carpentieri, Giovanni Fortunato, Vitoantonio Marchesano, Antonella Ianniello, Fabio Carlo Ferrigno, Giusy Sorgente, Alessandro Roberto Arpaia e Francesco Buonomo).

I fedelissimi

Al fianco della Meloni ci saranno il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli, il senatore e commissario regionale di FdI Antonio Iannone, i vertici provinciali (guidati da Peppe Fabbricatore, Gherardo Marenghi e Sonia Alfano) insieme ai dirigenti territoriali del partito.