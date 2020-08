Referendum e Regionali: voto domiciliare per elettori affetti da gravissime infermità, l'elenco degli scrutatori

In occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 gli elettori affetti da gravissime infermità, (tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio), potranno votare presso il proprio domicilio con la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere la preferenza presso l’abitazione. Dovranno, dunque, presentare la domanda al proprio Comune di iscrizione elettorale entro il 26 febbraio 2020.

Le informazioni

La domanda, compilata utilizzando il modulo in allegato accompagnato da copia del documento di identità, dovrà essere presentata al Comune entro il 31 agosto 2020 tramite posta (dovrà pervenire tassativamente entro il 31 agosto o consegnata a mano all'Ufficio Elettorale del Comune di Salerno (Via Picarielli 76 - piano primo)oppure scannerizzata ed inviata via email all'indirizzo g.leone@comune.salerno.it o via PEC all'indirizzo

ufficioelettorale@pec.comune.salerno.it