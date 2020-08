Regionali 2020, Salvini cena a Salerno: i fedelissimi gli regalano un piatto di ceramica vietrese

"Ogni volta che i sondaggi mi danno perdente, ci metto il doppio dell'impegno e tante volte l'abbiamo rimontati questi sondaggi. Sara' una campagna elettorale poco ideologica, molto concreta". Lo ha detto, il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Salerno, dove, questa sera, ha preso parte alla presentazione dei 50 candidati del Carroccio alle elezioni regionali in Campania.

La stoccata agli avversari

L'ex ministro dell'Interno, sollecitato dai giornalisti, ha attaccato gli avversari: "Oggi, a Benevento c'era qualcuno che mi contestava con la bandiera rossa falce e martello cantando Bella Ciao. Ma, i campani - ha sottolineato Salvini - mi chiedono ospedali, infrastrutture, ambiente perchà l'altra fake news di De Luca e compagni riguarda l'ambiente: su rifiuti tossici, ecoballe, Terra dei fuochi, non hanno fatto nulla. Quindi, laddove governa la Lega efficienza e concretezza le dimostra, poi spetta ai cittadini perchè non votano ne' Salvini, ne' solo De Luca, votano milioni di campani. Non vedo l'ora che arrivi settembre".

La curiosità

A margine della cena riservata, il coordinamento cittadino guidato da Rosario Peduto gli ha consegnato un piatto della ceramica "Ercolino" di Vietri sul Mare. Tra i presenti, oltre a tutti i candidati salernitani (Aurelio Tommasetti, Valentino Di Brizzi, Dante Santoro, Attilio Pierro, Sebastiano Odierna, Renato Vicinanza, Gisella Botticchio, Anna Pia Strianese, Immacolata Famularo) anche il dirigente Enzo Musto e diversi esponenti del direttivo.

