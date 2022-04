Elezioni a Roccapiemonte, Lambiase (Udc) ritira la candidatura: "Sì al confronto"

Nel pomeriggio di ieri il delegato dell’Udc Roberto Lambiase ha partecipato alle trattative per l’elezione del prossimo sindaco di Roccapiemonte.Inizialmente le proposte sul tavolo erano sei. Oltre alla sua candidatura, avanzata dall’Udc, vi erano quelle del dottore Pasquale Palumbo (proposto dal Partito Democratico), del dottore Andrea Iuliano (proposto dal Movimento Cinque Stelle), quelle degli avvocati Daniemma Terrone, Giovanni Adinolfi e Domenico Avagliano (proposti da gruppi civici).

La terna dei nomi

Lambiase fa sapere di aver ritirato la sua candidatura a sindaco “per favorire il raggiungimento di una sintesi di coalizione e, nel contempo, ho dato la disponibilità, ove ritenuto utile nell’evoluzione del percorso, all’eventuale mia candidatura come consigliere comunale in quota Udc o di altra e diversa figura sempre espressione Udc”. All’esito del confronto per il gruppo Udc restano percorribili le ipotesi di supporto alle candidature di: Pasquale Palumbo “storica personalità politica di spiccata moralità, comprovata capacità e assoluta garanzia”; l’avvocato Giovanni Adinolfi “giovane e stimato professionista”, l’avvocato Daniemma Terrone, “giovane e stimata professionista, già assessore e attuale consigliere comunale di opposizione”.Nelle prossime ore la delegazione Udc si confronterà con i rappresentati dell’attuale maggioranza che ripropone come candidato a sindaco il dottore Carmine Pagano per “conoscere e valutare le sue proposte future per l’amministrazione della nostra comunità”.