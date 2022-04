Flc Cgil Salerno nelle elezioni Rsu 2022: in provincia è il sindacato più votato

Si sono concluse ieri, 7 aprile, le tre giornate di voto per eleggere le Rsu nei settori Scuola, Ricerca, Università e Afam. La Flc Cgil di Salerno ha avuto un risultato straordinario, al 70% dello spoglio si attesta al primo posto con oltre il 25% dei voti espressi. "C'è stata una grande mobilitazione e partecipazione al voto. Questo bellissimo risultato arriva in una fase storica molto complicata e questo ci inorgoglisce ancora di più, cresciamo rispetto alle ultime elezioni del 2018 con percentuali che in alcune scuole sfiorano il 60% dei voti espressi - ha detto il segretario generale FLC CGIL di Salerno, Clara Lodomini - Questo risultato mi emoziona, è frutto di un lavoro di squadra per il quale voglio ringraziare tutte le delegate e tutti i delegati che si sono messi in gioco, e tutti coloro i quali hanno lavorato in questi mesi per presentare le liste". "Straordinario il risultato in alcune scuole - continua il segretario Clara Lodomini - abbiamo ottenuto oltre il 60% dei consensi all'istituto superiore Vico di Agropoli, all'IIS Marini Gioia di Amalfi, al Liceo Scientifico Medi di Battipaglia, all'I.C. Rita Levi Montalcini di Castel San Giorgio, all'I.C. Gonzaga di Eboli, all'ISS Focaccia di Salerno, al Liceo De Sanctis di Salerno, al liceo scientifico di Scafati, all'I.C. di Torre Orsaia. Attendiamo gli ultimi risultati per la conferma del dato".

