Elezioni comunali, il Salernitani Doc: "Pronti a fare la nostra parte"

Mancano pochi mesi alla chiamata alle urne per il rinnovo delle cariche amministrative di Palazzo di Città, a Salerno, e già da qualche settimana, ha preso il via il classico “balletto” pre-elettorale. Ai tradizionali schieramenti di partito sembra che si stia cercando di contrapporre un costituendo movimento civico, promosso da chi ha il desiderio di ritornare in campo con un progetto unico di coinvolgimento della società civile e facendo leva solo su alcune realtà associative.

La polemica

Sui movimenti nell’area civica interviene il presidente dell’Associazione Salernitani Doc Massimo Staglioli: "Notiamo con non poco stupore, che tale operazione politica, non può essere etichettata come la classica spinta dal basso e neppure come la più evoluta idea di partecipazione allargata alla vita politica. Siamo sempre stati attenti alle diverse dinamiche cittadine, non ci siamo mai nascosti, anzi siamo sempre stati solerti a sollecitare l'azione amministrativa, ponendoci come soggetto equidistante e capace di aggregare tra i nostri sostenitori diverse anime. Abbiamo criticato - continua - alcune scelte delle diverse Amministrazioni Civiche e sostenuto fermamente altre, abbiamo portato avanti la nostra opera senza elemosinare nulla in cambio. È questa l'occasione per ribadire, se qualcuno non se ne fosse ancora capacitato, che la concessione dei locali per la nostra sede, è arrivata dopo diversi anni, mentre per lungo tempo siamo stati 'costretti' a vedere altri, forse troppi, usufruire di spazi a loro concessi" puntualizza Staglioli

L’appello finale: