Elezioni a Salerno, Azione frena sull'appoggio alla Barone: "Mai con il M5S"

Azione frena sulla candidatura a sindaco di Elisabetta Barone. Nonostante il “Gruppo Oltre”, di cui il partito di Calenda fa parte, sia uno dei promotori della discesa in campo della dirigente scolastica del liceo “Alfano I”, i vertici regionali esprimono perplessità dopo l’annuncio del Movimento Cinque Stelle di voler far parte della coalizione con il proprio simbolo.

La precisazione

“In merito agli articoli di giornale che stanno circolando in rete – dichiara il responsabile degli enti locali in di Azione in Campania Piero Sabbarese – smentisco categoricamente la possibilità che il simbolo di Azione si affianchi a quello del Movimento 5 Stelle nelle elezioni di Salerno. Azione nasce in antitesi ai populisti e ai sovranisti ed è quindi impensabile che condivida con i 5 stelle un’alleanza alle amministrative. Il nostro è un partito in costruzione e quindi stiamo valutando Comune per Comune dove presentare il simbolo ed i nostri candidati. Dove ci presenteremo, non saremo col Movimento 5 Stelle. In questi 12 mesi abbiamo fatto il triplo della fatica per tenere la barra dritta e non abbandonare i nostri valori come invece fanno i 5 Stelle in nome del “buon governo”. Sono proprio di stamattina le dichiarazioni di Roberto Fico che difende la posizione del Movimento 5 Stelle che a Napoli si presenterà in coalizione con Mastella e un pezzo di Forza Italia. Noi, invece, a Benevento e Caserta abbiamo presentato i nostri candidati sindaco per stare fuori dalle dinamiche trite e ritrite che messe in campo dai partiti, e a Napoli abbiamo condiviso un progetto civico con Antonio Bassolino. Quando decideremo cosa fare a Salerno, lo comunicheremo. Nel frattempo, ci teniamo saldamente i nostri valori”.