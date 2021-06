Elezioni a Salerno, il "Gruppo Oltre" verso la scelta del candidato sindaco: dialogo con M5S e Leu

E' in programma per lunedì prossimo la riunione decisiva per l'ufficializzazione del nome che scenderà in campo alla prossima tornata elettorale

E’ fissata per il tardo pomeriggio di lunedì 7 giugno una riunione di tutti gli esponenti del Gruppo Oltre per indicare, pare in maniera definitiva, il nome del candidato (o della candidata) alla carica di sindaco di Salerno in vista delle prossime elezioni comunali 2021.

Il retroscena

L’ennesima fumata nera o, nella serata di lunedì, ci sarà, finalmente il nome del candidato alla carica di primo cittadino? Dall’interno del Gruppo sono certi che quella di lunedì sarà la riunione decisiva ma, intanto, si potrebbe assistere ad una assise allargata, alla quale far partecipare anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle e di Leu che, proprio nelle ultime giornate, sembrano aver trovato la quadra sul nome del giornalista Andrea Manzi. Insomma, nulla esclude che proprio su quest’ultimo nome possano convergere tutte le forze di centro sinistra che compongono il Gruppo Oltre ed anche le donne e gli uomini del M5S che stanno lavorando per partecipare alla prossima tornata elettorale per le Comunali di Salerno.