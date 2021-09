Elezioni a Salerno: Napoli apre il comitato e presenta le liste civiche, in arrivo i capogruppo del Pd

Parte ufficialmente la campagna elettorale di Vincenzo Napoli e del centrosinistra. Questa sera, alle 20, il sindaco uscente inaugurerà il comitato elettorale in via Roma numero 45.

I due appuntamenti

Si svolgerà sabato 11 settembre, alle 18.30, presso il Mediterranea Hotel di via Clark a Salerno, la presentazione delle liste “Progressisti per Salerno”, “Campania Libera” e “Salerno per i Giovani”: sarà presente ovviamente Napoli insieme ai candidati consiglieri comunali.Parteciperanno il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, i consiglieri regionali del Partito Democratico, l'onorevole Eva Avossa ed il Vice Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati Piero De Luca.Giovedì 16 settembre alle 10:30, le capogruppo Pd al Senato ed alla Camera dei Deputati, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, saranno a Salerno per partecipare ad alcune iniziative elettorali con Napoli e Piero De Luca.