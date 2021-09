Elezioni a Salerno, comizio in piazza a Pastena anche per Elisabetta Barone

La Piazza è tornata di moda. Per le elezioni comunali 2021 di Salerno ancora di piu’: e non è solo una prova di forza, un conto numerico di quante persone ci sono ad ascoltare ma è anche un modo per tornare ad un contatto vero con gli elettori e con i cittadini, dopo mesi trascorsi sui social e sugli altri mezzi di comunicazione.

La Barone in campo

E cosi, dopo la prima Piazza del candidato sindaco del centrodestra unito Michele Sarno, domani (giovedi’ 9 settembre), toccherà anche ad Elisabetta Barone ed alla sua coalizione: l’appuntamento è per le 19 sul palco di Piazza Caduti di Brescia, nella zona orientale della città, con il primo comizio all’aperto per l'aspirante prima cittadina sostenuta da liste civiche di centrosinistra e dal Movimento Cinque Stelle.