Elezioni 2021, comizio di Giuseppe Conte a Salerno per Elisabetta Barone Sindaco

Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte torna a Salerno in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. L’appuntamento con simpatizzanti ed elettori è per il 25 settembre, alle ore 21, in Piazza Portanova, dove terrà un comizio a sostegno della candidata sindaca Elisabetta Barone.

I vertici M5S

Ad accoglierlo saranno, oltre all’aspirante prima cittadina che è appoggiata anche da liste civiche di centrosinistra, i parlamentari salernitani Angelo Tofalo, Nicola Provenza e Andrea Cioffi.