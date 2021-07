Elezioni a Salerno, quasi pronta la lista dei "Progressisti": i primi nomi

Non mancano neppure i figli d’arte: in lista anche il figlio dell’ex consigliere comunale Raffaele Della Valle mentre tra le new entry ci sono la fisioterapista Stefania Cocozza e l’imprenditrice del settore della ristorazione Chiara Tancredi

Da Vice Sindaco e da assessore con la maggiore esperienza ed anzianità di servizio, di fatto, Mimmo De Maio sarà chiamato a guidare la lista dei Progressisti per Salerno, la storica compagine civica che, anche quest’anno, sosterrà la candidatura a sindaco di Vincenzo Napoli. Ecco, pero’, gli altri nomi che fanno parte della lista.

Il toto-nomi

Tra gli assessori ci sono anche Luigi Della Greca, Angelo Caramanno e Dario Loffredo, mentre tra i consiglieri uscenti sicuri della ricandidatura spiccano i nomi di Mimmo Ventura, Sara Petrone e Rocco Galdi. Al momento non sembra avere alcuna intenzione di ripetere l’exploit del 2016 Lucia Mazzotti, in dubbio anche la candidatura di Ermanno Guerra. Non mancano neppure i figli d’arte: in lista anche il figlio dell’ex consigliere comunale Raffaele Della Valle mentre tra le new entry ci sono la fisioterapista Stefania Cocozza, l’imprenditrice del settore della ristorazione Chiara Tancredi ed Alessandra Francese.