Elezioni 2021, Napoli e Picarone all'incontro organizzato da "Salerno con Voi"

Tanto entusiasmo, questa sera, a Torrione, dove la lista “Salerno Con Voi” ha organizzato un incontro tra il sindaco Vincenzo Napoli ed i cittadini del quartiere in vista delle imminenti elezioni comunali.

I partecipanti

Presenti, oltre a numerosi cittadini, anche i candidati della lista civica, vera novità nel panorama politico salernitano, guidata dall’avvocato Tea Luigia Siano. Non è voluto mancare anche il consigliere regionale Franco Picarone, che ha elogiato il lavoro portato avanti dalla lista “Salerno Con Voi” ed invitato i cittadini a sostenere la ricandidatura del primo cittadino uscente. “Siamo nell’ultima settimana prima del voto, non disperdiamo il consenso in un momento così importante per garantire continuità a questa amministrazione che è l’unica in grado di portare la nostra Salerno ancora più avanti” ha dichiarato l’avvocato Siano.