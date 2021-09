Elezioni 2021, la lista Salerno dei Giovani: "Ecco perchè sosteniamo Enzo Napoli"

“Nei prossimi cinque anni ci sarà bisogno di giovani competenti e appassionati per cogliere tutte le opportunità in arrivo per la nostra città: investire nelle grandi opere, nella cultura, nello sport e nella movida di qualità è essenziale per dare nuovo slancio a Salerno”.

L'assist al sindaco

La lista Salerno per i Giovani sostiene la candidatura del sindaco Vincenzo Napoli perché – si legge in una nota – “condivide l’impegno e la passione dimostrati nell’amministrazione della città e nella valorizzazione dei giovani. I nostri candidati e candidate lavoreranno per cogliere appieno le tante opportunità in arrivo a Salerno nei prossimi anni. I fondi del Pnrr e le nostre grandi opere rappresentano un’opportunità storica per creare economia e posti di lavoro e migliorare la qualità della vita. Sosterremo gli eventi ed i progetti culturali promossi dai giovani per dar vita ad una movida di qualità. Accanto al PalaSalerno, promuoveremo la ristrutturazione dei principali impianti sportivi cittadini per dare a tutte le discipline salernitane di categoria lo spazio e la visibilità che meritano. Il presente è qui e, nei prossimi cinque anni, Salerno per i Giovani sarà protagonista insieme al sindaco Vincenzo Napoli con passione, competenza e credibilità”.