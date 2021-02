Elezioni a Salerno: incontro tra Lega, FdI, Cambiamo e Liberaldemocratici, si attende Fi

Una semplice chiacchierata, davanti ad una cioccolata calda, per fare il punto in vista della prossima scadenza elettorale. L'obiettivo è partire da un programma comune in attesa che i vertici sciolgano le riserve sul candidato a sindaco

Un incontro informale si è tenuto, questa mattina, in un bar della zona orientale, tra alcuni dirigenti del centrodestra. Una semplice chiacchierata, davanti ad una cioccolata calda, per fare il punto in vista delle elezioni comunali di Salerno. Erano presenti tra gli altri: il consigliere comunale Dante Santoro e il coordinatore cittadino Rosario Peduto per la Lega; la portavoce Elena Criscuolo e il dirigente Donato Santoro per Fratelli d’Italia; Alfonso Baviera, Cristiano Pontillo per Cambiamo!; Paola Cupo, Angelo Giubileo e Rino Ruggiero per i Liberaldemocratici.

Assenze e programma

Assente Forza Italia ma – fanno sapere gli organizzatori – è stata invitata, soltanto che ancora non si conosce il nome dell'esponente forzista cittadino che sarà delegato al confronto con gli altri partiti della coalizione. L’obiettivo, comunque, è quello di iniziare a porre le basi per la redazione di un programma comune da presentare alla città, in attesa che i vertici provinciali e regionali sciolgano le riserve sui candidati sindaci nei capoluoghi di provincia campani.