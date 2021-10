Elezioni a Salerno: Loffredo fa il pieno di voti, la gioia di Paky Memoli

Un plebiscito, una valanga di preferenze: Dario Loffredo è il candidato al Consiglio Comunale più votato in assoluto di questa tornata elettorale

I dettagli

L’assessore uscente alle Attività produttive, schierato nella lista dei Progressisti per Salerno, ha superato la soglia delle 1800 preferenze. Tra le donne, invece, si è imposta la consigliera comunale uscente Paky Memoli, candidata sempre nella colazione del sindaco eletto, Vincenzo Napoli. Nella lista Campania Libera, ha ottenuto circa 1500 preferenze. Il candidato al Consiglio Comunale, Catello Lambiase, è il più votato del Movimento 5 Stelle sono stati 2.853 e il candidato consigliere è risultato il primo degli eletti, perché ha ottenuto 374 preferenze. "Siamo i primo della lista - scrive Gaetana Falcone in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook - Grazie a tutti per la partecipazione, l'impegno e la vicinanza: vi rappresenterò con l'impegno di sempre".