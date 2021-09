Sondaggio Winpoll Comunali a Salerno: Napoli 41,3%, Barone 21,4%, Sarno 18,5%

A far sondare le intenzioni di voto dei salernitani è stata la candidata di una coalizione civica di centrosinistra appoggiata anche dal Movimento Cinque Stelle Barone

Secondo un sondaggio, realizzato da Winpoll e reso pubblico questa mattina dalla candidata sindaco Elisabetta Barone, le Comunali di Salerno non finiranno il 3 ed il 4 ottobre ma avranno anche il turno di ballottaggio per la scelta del futuro primo cittadino. I dati, elaborati su di un campione di 800 interviste completate ed oltre 3.000 rifiuti, vede questi dati.

I dati

Il sindaco uscente Vincenzo Napoli, che batte tutti per livello di conoscibilità, secondo il sondaggio Winpoll non supera la fatidica soglia del 50%, fermando a quasi 9 punti dal traguardo della vittoria al primo turno. Dietro Napoli c'è Elisabetta Barone con il 21,4% nelle intenzioni di voto dei salernitani per le prossime comunali. A seguire, secondo i dati di Winpoll, ci sono il candidato del centro destra Michele Sarno 18,5% ed Antonio Cammarota 9%. Esclusi dal sondaggio gli altri aspiranti sindaci.