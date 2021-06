Elezioni a Salerno, il centrodestra verso l'intesa: oggi il summit

Quella di questa mattina potrebbe essere, davvero, una riunione decisiva per i partiti del centro destra della Campania, chiamati a scegliere i nomi dei candidati alla carica di sindaco nei comuni di Salerno, Caserta e Benevento. Le ultime novità, come lo sblocco della questione Gianpiero Zinzi a Caserta, potrebbero rendere piu’ semplice il lavoro dei coordinatori di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, accomunati dalla necessità di presentarsi uniti alle prossime elezioni comunali, per dare una linea unica a quanto sta accadendo nei principali comuni come Roma, Milano e Torino.

L’intesa politica

Non è un segreto che la Lega punti con decisione sul Comune di Caserta – con Zinzi appunto - come non lo è che Fratelli d’Italia preferisca avere il proprio candidato nel comune di Salerno (in questo caso è il civico Michele Sarno). Resta da capire la posizione di Forza Italia che, in Campania, deve fare i conti con una guerra interna dopo la riorganizzazione del partito e le nuove nomine decise, nei giorni scorsi, dal coordinatore regionale Mimmo De Siano.