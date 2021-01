Elezioni comunali a Siano: il sindaco Marchese pronto al bis

Sono passati cinque anni dalla storica vittoria alle elezioni comunali di Siano di Giorgio Marchese. Adesso per il centro della Valle dell’Irno si apre ufficialmente l’anno elettorale, una campagna per il rinnovo di sindaco e dei consiglieri comunali che, di certo, vedrà, nuovamente in campo, l’attuale primo cittadino.

La lista in campo

Il sindaco in carica, da marzo in prima linea per affrontare gli effetti sul territorio dell’emergenza Covid 19, sta già lavorando per allestire una lista in grado di presentarsi agli elettori di Siano nel segno della continuità ma anche delle necessarie novità. Inizia, dunque, una lunga campagna elettorale che accompagnerà il Comune di Siano fino all’appuntamento elettorale in programma a fine maggio 2021.