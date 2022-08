Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Traguardo firme raggiunto per l'Unione Popolare con de Magistris. Anche in provincia di Salerno ce l'abbiamo fatta, grazie all'immensa generosità di compagne e compagni, un lavoro sinergico che ha visto impegnati anche i militanti di Potere al Popolo e Dema, in pochi giorni di agosto, ma ci siamo riusciti! Un ringraziamento lo rivolgiamo soprattutto a quanti hanno sottoscritto la nostra lista, a chi ancora oggi ci cerca per poterla sottoscrivere, abbiamo insieme compiuto un atto di democrazia per il Paese, insieme abbiamo sconfitto una grave discriminazione antidemocratica.

Oggi e domani in Corte d'appello e poi consegneremo alla gente la possibilità di poter votare Unione Popolare unico vero polo alternativo al Partito della guerra, per la difesa della Costituzione nata dalla Resistenza, contro l'Autonomia Differenziata e per la coesione del Paese e per il Mezzogiorno.

Segretario Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Loredana Marino