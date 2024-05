Elezioni a Valle dell'Angelo: Iannuzzi si ricandida a sindaco, mamma e suocera in un'altra lista

Altro che famiglie contro, qui si tratta di una vera e propria battaglia tra mamma e figlio. A Valle dell’Angelo, piccolo centro della zona sud della provincia di Salerno, nel cuore del Cilento, 196 anime ma, per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, in campo tre candidati. E fin qui nulla di strano ma scorrendo le liste si scopre che contro il sindaco uscente Iannuzzi, in una delle due liste antagoniste, c’è candidata la madre. Non solo: anche la suocera.

La curiosità

Una vera rottura o il tentativo da parte dell’attuale sindaco di creare una lista civetta? A pensar male si fa peccato, ma anche 5 anni fa Iannuzzi, per evitare il rischio del quorum del 50% con una lista unica, di fatto, compose quella della sua attuale maggioranza. Anche in quel caso con la madre candidata.